Lyon-PAOK maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Lyon ile PAOK, turnuvanın kaderini etkileyebilecek önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Paulo Fonseca yönetiminde formda bir görüntü çizen Lyon, liderlik koltuğunu garantilemek amacıyla sahaya çıkıyor. İlk 8 yarışından kopmak istemeyen PAOK ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde. Peki, Lyon-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Lyon-PAOK maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LYON-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak Lyon-PAOK maçı Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.