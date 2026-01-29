Ludogorets-Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Ludogorets ile Nice arasında kritik bir karşılaşma oynanacak. Gruptan çıkmayı son maça bırakmak istemeyen Ludogorets, 7 puanla sahaya galibiyet hedefiyle çıkıyor. Turnuvada şansı kalmayan ve 3 puanı bulunan Nice ise mücadeleyi prestij maçı olarak görüyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın hangi gün oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?