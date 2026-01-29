Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosuna bir santrfor eklemesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adı transferde birçok yıldız golcüyle anılan sarı-lacivertlilerin, milli golcüyü de listesine eklediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de 12 yıla çıkan şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Transfer döneminde kadrosuna Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u katan sarı-lacivertliler, bir golcü ve bir orta saha transferi daha yapmak istiyor.
Orta saha için Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için gün sayan Kanarya, golcü transferinde de adı birçok yıldız isimle anılıyor.
Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir golcü iddiası gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül'ü transfer etmek istediği iddia edildi.
Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe alternatif golcü olarak 21 yaşındaki Deniz'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinin İtalya ve Fransa'da da aktif olarak transfer çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.
Haberde, Portekiz ekibinin milli futbolcu için 10 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu da aktarıldı. Porto'nun yüksek bonservis bedeli talebinin ardından Fenerbahçe'nin de bu bedeli 7-8 milyon Euro seviyelerine düşmesini beklediği belirtildi.
2024 yılında 4 milyon 500 bin Euro bedelle Hammarby'den Porto'ya transfer olan Deniz, bu sezon 23 maçta 669 dakika süre alırken 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
A Milli Takımımızın formasını da 5 kez giyen ve 1 gol kaydeden 21 yaşındaki golcünün Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunuyor.