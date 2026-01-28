logo

Sayısal Loto belli oldu mu? | 28 Ocak Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı noter denetiminde yapılıyor. Büyük ikramiyeye ulaşma umuduyla kupon dolduran milyonlarca kişi, çekilişin ardından “28 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Çekilişte çıkan şanslı numaralar, Milli Piyango Online üzerinden oyuncuların erişimine sunulacak. 28 Ocak 2026 Çarşamba tarihli Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 28 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ocak 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 OCAK ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

İşte şanslı sayılar:

6-42-67-74-78-83 Joker:2 SüperStar:30

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 31 Ocak Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

