Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Nottingham Forest ile Ferencvaros, turnuva adına kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Sean Dyche yönetimindeki ev sahibi ekip, sahasında kazanarak puanını 15’e yükseltip Avrupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Robbie Keane’in öğrencileri ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde ilk 8’i garantilemenin hesaplarını yapıyor. Bu karşılaşma, 15 puanla 7. sırada yer alan Ferencvaros için kritik öneme sahip. Peki, Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?