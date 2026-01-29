Porto-Rangers maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında gözler Porto ile Rangers arasında oynanacak önemli mücadeleye çevrildi. Francesco Farioli’nin önderliğinde başarılı bir grafik çizen Porto, sezonu ilk 8 içerisinde tamamlamak için son maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Rangers ise Avrupa serüvenini 3 puanla noktalayarak prestijli bir veda yapma düşüncesinde. Peki, Porto-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?