Panathinaikos-Roma maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta, Panathinaikos ile Roma arasındaki kritik karşılaşmaya sahne olacak. Avrupa serüvenine devam etmek isteyen Panathinaikos, taraftarı önünde galip gelerek puanını 14’e yükseltip üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Atina’da zorlu bir sınava çıkacak Roma ise 15 puanla 6. basamakta yer alırken, bu mücadeleden çıkaracağı sonuçla ilk 8 içindeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Panathinaikos-Roma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Panathinaikos-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Panathinaikos ile Roma karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen Yunan temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak puanını 14'e çıkarmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Zorlu Atina deplasmanına çıkacak Roma ise 15 puanla 6. sırada bulunurken, alacağı bir sonuçla ilk 8'deki yerini korumanın hesaplarını yapıyor. Peki, Panathinaikos-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Panathinaikos-Roma maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanacak Panathinaikos-Roma maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PANATHINAIKOS-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Panathinaikos: Lafont; Calabria, Ingason, Touba, Kyriakopoulos; Sanches, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Tetteh

Roma: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Tsmikas; Soule, Pellegrini; Ferguson