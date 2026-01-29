Aston Villa-Salzburg maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Aston Villa ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Son olarak Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Unai Emery yönetimindeki İngiliz temsilcisi, bu maçı da kazanarak zirve yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Salzburg ise 6 puanla 28. basamakta yer alırken, alacağı puan ya da puanlarla tur umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Aston Villa-Salzburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?