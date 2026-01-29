Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta maçları, Midtjylland ile Dinamo Zagreb arasındaki kritik karşılaşmayla hız kesmeden sürüyor. Kendi sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak ilk 8’i matematiksel olarak garantilemek isteyen Danimarka ekibi, puanını 19’a yükseltmenin peşinde. Deplasmanda sahaya çıkacak Dinamo Zagreb ise 10 puanla 20. sırada yer alıyor ve alacağı bir galibiyetle Avrupa yolculuğunu devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki, Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?