Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? hangi kanalda?

Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta karşılaşmaları, Kızılyıldız ile Celta Vigo arasında oynanacak zorlu randevuyla sürüyor. Kendi sahasında kazanarak ilk 8 iddiasını korumak isteyen Sırp ekibi, 13 puanla 11. basamakta yer alıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Celta Vigo ise 3 puanı alıp puanını 15’e çıkarmayı ve zirve yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? hangi kanalda?