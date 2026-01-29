UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Go Ahead Eagles ile Braga, kader niteliğinde bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak ilk 24 umutlarını sürdürmek isteyen Hollanda temsilcisi, 6 puanla kritik bir viraja giriyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Braga ise 16 puanla 5. sırada yer alırken, bu maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 biletini cebine koymayı hedefliyor. Peki, Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

GO AHEAD EAGLES-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-Braga maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GO AHEAD EAGLES-BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

De Adelaarshorst'ta oynanacak Go Ahead Eagles-Braga maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.