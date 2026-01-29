Genk-Malmö FF maçı ne zaman ve saat kaçta Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta kapsamında Genk ile Malmö FF kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kendi sahasında kazanarak ilk 8 hedefini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belçika ekibi, 13 puanla 10. sırada bulunurken kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Deplasmanda mücadele edecek Malmö FF ise 1 puanla 35. basamakta yer alıyor ve Avrupa serüvenini galibiyetle noktalamak için sahada sürpriz arayacak. Peki, Genk-Malmö FF maçı ne zaman ve saat kaçta Hangi kanalda?