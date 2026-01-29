Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta mücadelesinde Basel ile Viktoria Plzen, büyük önem taşıyan bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sahasında galip gelerek ilk 24 iddiasını sürdürmek isteyen Basel, 6 puanla 27. sırada bulunurken bu maçı adeta kader randevusu olarak görüyor. Deplasmanda sahne alacak Viktoria Plzen ise 11 puanla 17. basamakta yer alıyor ve üst sıralara tırmanmak için hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?