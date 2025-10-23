Lille-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Lille, sahasında PAOK ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden biri olarak gösterilen Fransız temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Yunanistan temsilcisi PAOK ise zorlu deplasmanda ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?