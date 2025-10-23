Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Young Boys, sahasında Ludogorets’i konuk edecek. İlk iki maçta 3’er puan toplayan iki ekip de bu kritik mücadelede sahadan galip ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Kendi taraftarı önünde oynayacağı maçta iç saha avantajını kullanmak isteyen İsviçre temsilcisi Young Boys, üç puan için sahaya çıkacak. Öte yandan Bulgaristan ekibi Ludogorets, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Peki, Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?