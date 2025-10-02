Celtic-Braga maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Celtic, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Braga ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Celtic-Braga maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...