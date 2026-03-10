UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu tür maçlar aslında, grup aşamasında da gördük, öngöremediğiniz maçlar. İyi oyun önemli tabii ki, tutku önemli. Karşımızda çok kaliteli bir takım var. 11'e bakınca Gakpo yerine Wirtz tercihi, Gakpo da farklı bir stildi ama bu sefer topa sahip olmak isteyen bir takım olacak. Gomez tercihini bekliyordum. Biz Singo kullandık, hem defansif yönü hem hücuma katılabiliyor hem de duran toplar için kullandık. Son maça göre Noa Lang 11'de başlayacak. O da oynayan, bekleyen, bir önceki turda iyi işler yapan bir oyuncu."

"Rakibimize karşı bir avantaj yakalamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Avantaj yakalamak istiyoruz."