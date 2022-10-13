AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın
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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca'nın konuğu olacak. Kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerin maçı öncesi karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
AEK LARNACA
Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
FENERBAHÇE
Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.