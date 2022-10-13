AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken temsilcimiz Fenerbahçe, 4. haftada Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'ya konuk olacak. Mücadeleyi Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 09:01