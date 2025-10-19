Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Çekişmeli maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet sayısı 83. dakikada Ümit Akdağ'dan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor 13 puana yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Göztepe ise 16 puanda kaldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila) Juan (Dk. 81 Taha Altıkardeş)

Gol: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Bayır, Dk. 30 Bokele, Dk. 81 Janderson, Dk. 82 Miroshi, Dk. 90+2 Bouajila (Göztepe), Dk. 29 Hagi, Dk. 53 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Aliti (Corendon Alanyaspor)