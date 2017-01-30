30 Ocak 2017, Pazartesi
La Liga'da Real Madrid farkı açıyor
La Liga'da Real Madrid farkı açıyor
Manchester United kupada zorlanmadı
Manchester United kupada zorlanmadı
Sergen Yalçın: Çok çalıştık, çok analiz ettik
Sergen Yalçın: Çok çalıştık, çok analiz ettik
Robin van Persie'nin acı günü
Robin van Persie'nin acı günü

A SPOR'da bugün

Güray Vural: Golü hissettim Güray Vural: Golü hissettim
Erman Toroğlu: İşte böyle Volkan Erman Toroğlu: İşte böyle Volkan
Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle birlikte 'Evet' dedi Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle birlikte 'Evet' dedi
Artı Futbol - 28/01/2017 Artı Futbol - 28/01/2017
Levent Nazifoğlu'ndan Podolski açıklaması Levent Nazifoğlu'ndan Podolski açıklaması
Aykut Kocaman, A Spor'a konuştu Aykut Kocaman, A Spor'a konuştu
Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ekici açıklaması Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ekici açıklaması
Fikret Orman'a şarkılı mesaj Fikret Orman'a şarkılı mesaj

Demba Ba geliyor, Adebayor bekliyor

Demba Ba geliyor, Adebayor bekliyor

Demba Ba geliyor, Adebayor bekliyor

Kara Kartal’ın forvet transferi konusundaki 1 numaralı hedefi Demba Ba, bu gece İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Bacağının kırılması sebebiyle 7 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli, eğer testten geçemezse Beşiktaş, Adebayor’a formayı giydirecek.

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Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)

Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)

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Göztepe, Altınordu'yu tek golle geçti

Göztepe, Altınordu'yu tek golle geçti

TFF 1. Lig'de 19. haftada iki İzmir ekibinin mücadelesinde Göztepe, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

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Sow dönüyor, Aboubakar kalıyor!

Sow dönüyor, Aboubakar kalıyor!

Afrika Kupası çeyrek finalinde Kamerun, Senegal'i penaltılarla eledi. Kupaya veda eden F.Bahçe'nin golcüsü Moussa Sow Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Bir üst tura yükselen Kartal'ın gol kozu Aboubakar ise yoluna kupada devam ettiği için derbiyi kaçıracak.

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"Taraftarımızla, camiamızla coşkulu bir gün yaşadık"

"Taraftarımızla, camiamızla coşkulu bir gün yaşadık"

Spor Toto Süper Lig'de yeni stadında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, coşkulu bir gün yaşadıklarını söyledi.

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Rıdvan Dilmen: Eren Derdiyok olmadan Galatasaray, Barcelona gibi

Rıdvan Dilmen: Eren Derdiyok olmadan Galatasaray, Barcelona gibi

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Akhisar Belediyespor mücadelesi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

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Abdullah Avcı: Kazanmak çok önemliydi

Abdullah Avcı: Kazanmak çok önemliydi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen haftaki Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Bursaspor karşısında son dakikada da olsa kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

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Levent Nazifoğlu'ndan Podolski açıklaması

Levent Nazifoğlu'ndan Podolski açıklaması

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası satılması gündemde olan Lukas Podolski'yle ilgili önemli bilgiler verdi.

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