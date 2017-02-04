Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Alman futbolcusu Lukas Podolski'yi transfer etmek isteyen Japon ekibi Vissel Kobe ile gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.
Euroleague 21. hafta maçında Galatasaray Odeabank ile Panathinaikos karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'u zor kararlar bekliyor.
Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisinde galip gelmek istediklerini söyledi.
Beşiktaş, Sırp stoperi Dusko Tosic’in sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.
Akdeniz ekibinde u sezon yine müthiş performans sergileyen Kamerunlu yıldız, 48 maçta attığı 27 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oldu.
Sezonun en iyisi!
Gizli kahraman Atiba’dır
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Ligin lezzeti Kartal
Yıldırım’ın eseri!