Demba Ba ve Gomez sürprizi

Demba Ba ve Gomez sürprizi

Demba Ba'nın, yönetime 'Şubat ortasına kadar hazır olurum, beni alın' mesajı gönderdiği, Mario Gomez'in de gelecek sezon için geri dönüş sinyali verdiği iddia edildi.

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