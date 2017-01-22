Manchester United, Rooney'nin son dakika golüyle Stoke City deplasmanından puanla döndü. Kırmızı-siyahlı formayla 250 gole ulaşan İngiliz futbolcu, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Malaga'yı ağırlayan Real Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor evinde ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Kayserispor'u konuk etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Devre arası transfer dönemi devam ederken, basında yer alan transfer iddialarını sizler için derledik
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Moussa Konate, Sporting Lizbon ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, talep ettiği ücreti yüksek bulduğu Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'in transferinden vazgeçti.
Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) renklerine bağladı.
Oldu olacak Alex’e teklif götürün bari!