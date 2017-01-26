26 Ocak 2017, Perşembe
Avni Aker'de 11'ler belli oldu
Avni Aker'de 11'ler belli oldu
Amasyaspor Kupa'ya galibiyetle veda etti
Amasyaspor Kupa'ya galibiyetle veda etti
Fener'in golcüsünü Cimbom kaptı!
Fener'in golcüsünü Cimbom kaptı!
Tükürük davasında karar verildi
Tükürük davasında karar verildi

A SPOR'da bugün

Fenerbahçe 'Arap Messi'nin peşinde Fenerbahçe 'Arap Messi'nin peşinde
Futbol dünyasından "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası Futbol dünyasından "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası
90'A - 24/01/2017 90'A - 24/01/2017
Rodallega imzayı attı A Spor'a konuştu Rodallega imzayı attı A Spor'a konuştu
Trabzonspor, Rodagella'yı transfer etti Trabzonspor, Rodagella'yı transfer etti
Trabzonspor'a 50. yıl marşı Trabzonspor'a 50. yıl marşı
Artı Futbol - 24/01/2017 Artı Futbol - 24/01/2017
Metin Albayrak'tan transfer açıklaması Metin Albayrak'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe’den Eto’o atağı

Fenerbahçe’den Eto’o atağı

Fenerbahçe’den Eto’o atağı

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 'dünya yıldızı' Samuel Eto'o'yu transfer ederek, 25 milyon taraftarını coşturmak için düğmeye bastı.

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Kupa'da 6. haftada ikinci gün tamamlandı

Kupa'da 6. haftada ikinci gün tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta heyecanı çarşamba günü oynanan zorlu mücadelelerle devam ederken, üst tura adını yazdıran takımlar yavaş yavaş belli oluyor.

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Galatasaray, Beşiktaş'ın kapısını çalıyor

Galatasaray, Beşiktaş'ın kapısını çalıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe 'Arap Messi'nin peşinde

Fenerbahçe 'Arap Messi'nin peşinde

Fenerbahçe 'Arap Messi' olarak anılan Omar Abdulrahman için resmi transfer teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferinde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

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Aziz Yıldırım müjdeyi verdi

Aziz Yıldırım müjdeyi verdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi.

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Muslera'ya Ada'dan dev talip

Muslera'ya Ada'dan dev talip

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera'nın Chelsea'nin transfer listesine girdiği iddia edildi.

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Advocaat'tan Hernanes açıklaması

Advocaat'tan Hernanes açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Hernanes hakkında açıklamalarda bulundu.

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Metin Tekin

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