16 Ocak 2017, Pazartesi
F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi
F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi
Trabzonspor'un yeni yengesi Türk
Trabzonspor'un yeni yengesi Türk
Fenerbahçe - Adanaspor maçı capsleri
Fenerbahçe - Adanaspor maçı capsleri
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a yılın çalımı
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a yılın çalımı

A SPOR'da bugün

Felix Passlack'tan sakız şov Felix Passlack'tan sakız şov
Podolski, Galatasaray'da kalıyor! Podolski, Galatasaray'da kalıyor!
Trabzonspor, Ganso'nun peşinde! Trabzonspor, Ganso'nun peşinde!
Beşiktaş'tan Eder bombası! Beşiktaş'tan Eder bombası!
Artı Futbol - 15/01/2017 Artı Futbol - 15/01/2017
Caiçara Medipol Başakşehir'de! Caiçara Medipol Başakşehir'de!
Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu
Takım Oyunu - 14/01/2017 Takım Oyunu - 14/01/2017

İkinci yarının ilk istifası geldi

İkinci yarının ilk istifası geldi

İkinci yarının ilk istifası geldi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

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Beşiktaş'ta transfer şoku

Beşiktaş'ta transfer şoku

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, devre arasında eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü renklerine katmaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadı.

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Galatasaray'ın yıldızı Süper Lig devine gidiyor

Galatasaray'ın yıldızı Süper Lig devine gidiyor

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Aurélien Chedjou'nun Trabzonspor ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

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Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu gelişmesi

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu gelişmesi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray'a puanı getiren golü atan Sabri Sarıoğlu, yönetimden haber bekliyor.

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Felix Passlack'tan sakız şov

Felix Passlack'tan sakız şov

Bundeliga takımlardından Dortmund'un Alman futbolcusu Felix Passlack, sakızla yaptığı şov taraftarlardan büyük alkış aldı.

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Fenerbahçe'den Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den Ekici açıklaması

Kadıköy'de Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Mehmet Ekici transferinin perde arkasını açıkladı.

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Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısındaki 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısındaki 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

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Demba Ba ve Gomez sürprizi

Demba Ba ve Gomez sürprizi

Demba Ba'nın, yönetime 'Şubat ortasına kadar hazır olurum, beni alın' mesajı gönderdiği, Mario Gomez'in de gelecek sezon için geri dönüş sinyali verdiği iddia edildi.

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