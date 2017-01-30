Sow dönüyor, Aboubakar kalıyor!

Sow dönüyor, Aboubakar kalıyor!

Afrika Kupası çeyrek finalinde Kamerun, Senegal'i penaltılarla eledi. Kupaya veda eden F.Bahçe'nin golcüsü Moussa Sow Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Bir üst tura yükselen Kartal'ın gol kozu Aboubakar ise yoluna kupada devam ettiği için derbiyi kaçıracak.

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