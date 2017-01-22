22 Ocak 2017, Pazar
Fenerbahçe’den Hernanes harekâtı
Fenerbahçe’den Hernanes harekâtı
Eski stadın yerine yapılacak! Türkiye'de bir ilk
Eski stadın yerine yapılacak! Türkiye'de bir ilk
Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı
Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı
Fenerbahçe Farfan'da sona yaklaştı
Fenerbahçe Farfan'da sona yaklaştı

A SPOR'da bugün

Levent Nazifoğlu'ndan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri Levent Nazifoğlu'ndan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri
Erman Toroğlu: Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok Erman Toroğlu: Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok
Artı Futbol - 21/01/2017 Artı Futbol - 21/01/2017
Moussa Konate, Sporting Lizbon'da Moussa Konate, Sporting Lizbon'da
Konyaspor'dan El-Bab kahramanları için özel video Konyaspor'dan El-Bab kahramanları için özel video
Levent Nazifoğlu A Spor'a konuştu Levent Nazifoğlu A Spor'a konuştu
Podolski ailesi eşyalarını topladı Podolski ailesi eşyalarını topladı
Münih'in yıldızları kılık değiştirip sokağa indi Münih'in yıldızları kılık değiştirip sokağa indi

Rooney'nin golü hem rekor hem puan getirdi

Rooneynin golü hem rekor hem puan getirdi

Rooney'nin golü hem rekor hem puan getirdi

Manchester United, Rooney'nin son dakika golüyle Stoke City deplasmanından puanla döndü. Kırmızı-siyahlı formayla 250 gole ulaşan İngiliz futbolcu, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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Real Madrid'i Ramos taşıdı

Real Madrid'i Ramos taşıdı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Malaga'yı ağırlayan Real Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

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Manisa'da gol sesi çıkmadı

Manisa'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor evinde ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Kayserispor'u konuk etti.

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Fenerbahçe, Başakşehir'e hazır

Fenerbahçe, Başakşehir'e hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe yıldız ismi ikna etti

Fenerbahçe yıldız ismi ikna etti

Devre arası transfer dönemi devam ederken, basında yer alan transfer iddialarını sizler için derledik

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Trabzonspor'un istediği isim imzayı attı

Trabzonspor'un istediği isim imzayı attı

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Moussa Konate, Sporting Lizbon ile anlaştı.

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Trabzonspor o isimden vazgeçti

Trabzonspor o isimden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, talep ettiği ücreti yüksek bulduğu Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'in transferinden vazgeçti.

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Gaziantep'e Brezilyalı orta saha

Gaziantep'e Brezilyalı orta saha

Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) renklerine bağladı.

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Oldu olacak Alex’e teklif götürün bari!
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Oldu olacak Alex’e teklif götürün bari!