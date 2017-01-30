Demba Ba geliyor, Adebayor bekliyor
Demba Ba geliyor, Adebayor bekliyor
Kara Kartal’ın forvet transferi konusundaki 1 numaralı hedefi Demba Ba, bu gece İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Bacağının kırılması sebebiyle 7 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli, eğer testten geçemezse Beşiktaş, Adebayor’a formayı giydirecek.haberin devamı
Sow dönüyor, Aboubakar kalıyor!
Sow dönüyor, Aboubakar kalıyor!
Afrika Kupası çeyrek finalinde Kamerun, Senegal'i penaltılarla eledi. Kupaya veda eden F.Bahçe'nin golcüsü Moussa Sow Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Bir üst tura yükselen Kartal'ın gol kozu Aboubakar ise yoluna kupada devam ettiği için derbiyi kaçıracak.haberin devamı
Abdullah Avcı: Kazanmak çok önemliydi
Abdullah Avcı: Kazanmak çok önemliydi
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen haftaki Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Bursaspor karşısında son dakikada da olsa kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.haberin devamı