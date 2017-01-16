Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, devre arasında eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü renklerine katmaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadı.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Aurélien Chedjou'nun Trabzonspor ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray'a puanı getiren golü atan Sabri Sarıoğlu, yönetimden haber bekliyor.
Bundeliga takımlardından Dortmund'un Alman futbolcusu Felix Passlack, sakızla yaptığı şov taraftarlardan büyük alkış aldı.
Kadıköy'de Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Mehmet Ekici transferinin perde arkasını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor.
Demba Ba'nın, yönetime 'Şubat ortasına kadar hazır olurum, beni alın' mesajı gönderdiği, Mario Gomez'in de gelecek sezon için geri dönüş sinyali verdiği iddia edildi.
Kader kararı!
Çınar’ın hakemlik zekası sıkıntılı
Aslında bütün suç Aatif’ta!
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