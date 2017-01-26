Fenerbahçe, Antalyaspor'un 'dünya yıldızı' Samuel Eto'o'yu transfer ederek, 25 milyon taraftarını coşturmak için düğmeye bastı.
Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta heyecanı çarşamba günü oynanan zorlu mücadelelerle devam ederken, üst tura adını yazdıran takımlar yavaş yavaş belli oluyor.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe 'Arap Messi' olarak anılan Omar Abdulrahman için resmi transfer teklifinde bulundu.
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferinde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera'nın Chelsea'nin transfer listesine girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Hernanes hakkında açıklamalarda bulundu.
Liderliği artık bırakmaz
Talisca alternatif değil!
Sütçü bile bu penaltıyı vermez
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