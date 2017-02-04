Galatasaray'dan gizli kontrat

Galatasaray'dan gizli kontrat

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Alman futbolcusu Lukas Podolski'yi transfer etmek isteyen Japon ekibi Vissel Kobe ile gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

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