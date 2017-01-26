Fenerbahçe’den Eto’o atağı

Fenerbahçe’den Eto’o atağı

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 'dünya yıldızı' Samuel Eto'o'yu transfer ederek, 25 milyon taraftarını coşturmak için düğmeye bastı.

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