Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekip, mücadeleyi 57. dakikada Diogo Gonçalves'in ve 90+6'da Melih İbrahimoğlu'nun kaydettiği goller ile 2-0 kazandı. Anadolu Kartalı, bu sonuç ile birlikte ligdeki namağlubiyet serisini 6 maça çıkardı. Antalya temsilcisi ise Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ikinci maçta da sahadan eli boş ayrıldı.

Konyaspor, 37 puan ile 8. sırada yer alırken Antalyaspor 28 puanda sabit kaldı ve küme düşme hattı ile arasındaki farkı açmayı başaramadı.