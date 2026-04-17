Beşiktaş’ın gündemine gelen Edon Zhegrova transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı oyuncuyla ilgili geleceği ile ilgili somut adım yaz aylarında belli olacak. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş; transferde yıldız isimlere yöneliyor.

Siyah-beyazlıların, Juventus'ta forma giyen Kosovalı yıldız Edon Zhegrova ile ilgilendiği gündeme gelmişti.

İLERİ DÜZEYDE GÖRÜŞME YOK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş iddialarına rağmen Edon Zhegrova ile siyah-beyazlı kulüp arasında şu an için somut bir gelişme bulunmuyor. Yıldız oyuncunun transfer gündeminde yer aldığı öne sürülse de, taraflar arasında ileri düzeyde bir görüşmenin olmadığı öğrenildi.

KULÜBÜNDE KALICI OLMAK İSTİYOR

Öte yandan Zhegrova'nın mevcut durumda tüm odağını kulübüne verdiği belirtildi. Başarılı futbolcunun, Juventus'ta kalıcı olabilmek ve takıma maksimum katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Teknik ekibin de oyuncunun performansından memnun olduğu ve sezon sonuna kadar kadrodaki rolünün devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

NİHAİ KARAR YAZ AYINDA

Transfer konusunda nihai kararın ise sezonun tamamlanmasının ardından verileceği öğrenildi. Yaz transfer döneminde oyuncunun geleceğine ilişkin daha net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.