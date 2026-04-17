Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele 2-2 berabere kalırken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golleri 80. dakikada penaltıdan Talisca ile ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini ise 47. dakikada dakikada Ali Sowe ile 90+8. dakikada Sagnan kaydetti.

UZATMA DAKİKASI KABUSU

Sarı lacivertli ekip, 90+8'de kalesinde gördüğü gol ile adeta yıkılırken bu durum ligin 23. hafta maçında da yaşanmıştı. Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta 90+11. dakikada Allevinah'ın kaydettiği gol ile 1 puana razı olmuştu.