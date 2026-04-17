Trabzonspor, Anderlecht forması giyen Yari Verschaeren için resmi temaslara başlarken, Belçikalı oyuncuya 5 milyon euro civarında teklif sunduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi. Belçika'da yayın yapan Voetbalnieuws.be, bordo-mavililerin, Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki orta saha Yari Verschaeren'i istediğini vurguladı.

Fotomaç'ın haberine göre Fırtına'nın Belçika ekibiyle resmi temaslar kurduğu ve 5 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu iddia edildi. Verschaeren'in Anderlecht'le kontratının sezon sonunda biteceği de anımsatıldı. Anderlecht'in genç orta sahaya kontrat yenileme teklif ettiği aktarıldı.



ANDERLECHT DE İSTİYOR



Anderlecht'in Verschaeren'le sözleşme yenileyerek gelecek teklifleri değerlendireceği bildirildi. Verschaeren'den bonservis bedeli kazanmak isteyen Belçika kulübünün görüşmelerini sürdürdüğü dile getirildi. 24 yaşındaki yıldızın teklifleri değerlendirdiği ve kendisi için en uygun teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

Yari Verschaeren, yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon 30 resmi karşılaşmaya çıkarken, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ



Yari Verschaeren, 2019 yılından bu yana Belçika Milli Takımı'nda forma giyiyor. 24 yaşındaki orta sahanın 2026 Dünya Kupası'nda milli takım aday kadrosunda olmak istediği vurgulandı.

Verschaeren'in aday kadroda yer alması durumunda transfer görüşmelerinin kupa sonrasına kalabileceği belirtildi.

ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA



Anderlecht'in yıldızı Yari Verschaeren, orta sahada çift yönlü futboluyla öne çıkıyor.

Orta sahada 6, 8 ve 10 numarada oynayabilen 24 yaşındaki yıldız, zaman zaman sağ kanada da geçebiliyor. Her iki ayağını da kullanan Belçikalı futbolcu, duran toplarda etkili olabiliyor.