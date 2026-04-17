Fenerbahçe'de Ederson şoku yaşadı! Çaykur Rizespor maçı sonrası...
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 beraber kalırken sarı lacivertli taraftarların hedefinde Ederson vardı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 17.04.2026 22:58
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekipte taraftarların hedefinde ise Brezilyalı kaleci Ederson vardı.
Taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Ederson'a ıslıklarla tepki gösterdi.
