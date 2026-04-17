Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Kadınlar yarı finalinde Casademont Zaragoza'yı deplasmanda 63-56 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte yakaladığı 8-0'lık seriyle üstünlüğü erken ele aldı ve periyodu 24-4 gibi farklı bir skorla kapattı. İkinci çeyrekte de kontrolü bırakmayan Galatasaray, soyunma odasına 37-20 önde girdi.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekip farkı eritmeye çalışsa da sarı-kırmızılılar oyun disiplinini koruyarak son çeyreğe 49-34 üstünlükle girdi. Büyük çekişmeye sahne olan final periyodunda hata yapmayan Galatasaray, parkeden 63-56 galip ayrılarak finale yükseldi.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, 19 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE KADINLAR'DA TÜRK FİNALİ

EuroLeague Kadınlar'da finalin adı Türk derbisi oldu. Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek 7. kez finale yükseldi.

Galatasaray daha önce yalnızca bir kez final oynadığı organizasyonda, 2013-2014 sezonunda yine Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupaya uzanmış ve EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk takımı unvanını elde etmişti.

Finalde kupayı kazanan taraf, Türkiye'ye Avrupa arenasındaki 10. şampiyonluğunu getirecek.