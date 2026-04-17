Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"BU ÇILGINCA BİR SORU"

Basın toplantısında Domenico Tedesco, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum." şeklinde cevap verdi.