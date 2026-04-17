Yaz transfer döneminde önceliği 9 numara takviyesi olan Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth bulunuyordu.
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminden bu yana iki oyuncu için titiz bir çalışma yürüttüğü bilinirken transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
La Liga devi Barcelona, Atletico Madrid'den renklerine bağlamak istediği Julian Alvarez'de mutlu sona ulaşamaması durumunda yöneleceği isimleri belirledi.
SPORT'ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Alvarez'de istenen anlaşmayı sağlayamaması durumunda bu sezon Mallorca ile 30 maçta 21 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi'i gündemine aldı.
Kylian Mbappe'nin (23 gol) ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Kosovalı golcü, maliyeti de göz önüne alındığında üst düzey verim alınabilecek bir transfer olarak belirlendi.
Haberde aktarılana göre Barça, oyuncunun durumunu öğrenmek için aracı kişiler üzerinden girişimlerde bulundu ancak henüz doğrudan bir temas kurmadı.
Mallorca ile 2029'a kadar sözleşmesi olan futbolcunun kontratında 40 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.
31 yaşındaki tecrübeli santrforun şu anda transfer girişimlerine cevapsız kaldığı ve önceliği kulübü ile sezonu en iyi şekilde tamamlamak olduğu aktarılıyor.
Şu anda 34 puan ile 15. sırada bulunan Mallorca'nın küme düşmesi durumunda transfer bedelinin düşeceği öngörülüyor.
SÖRLOTH DA RADARDA
Öte yandan Barcelona'nın Alexander Sörloth'u da takipte olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin iki oyuncudan birini transfer etmek için girişimde bulunduğunda İspanyol devi ile karşı karşıya gelme durumu endişe yaratıyor.