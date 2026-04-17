Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe yaşanıyor. Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçın yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İki ekip bu mücadeleyle birlikte ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler ligde 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 8. basamakta yer alıyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, derbi öncesi bu grafiğini sürdürmek istiyor.
Ligde 48. randevu
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 110 gol atarken, Rizespor 45 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 5-2'lik skorla kazandı.
Karadeniz ekibine karşı son 13 maçı kazandı
Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.
Oosterwolde cezalı
Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
7 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.