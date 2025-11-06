Osimhen suyu bile yakar

Osimhen ilk yarıda 42 yaşındaki Ajax kalecisi Pasveer'i geçemedi. Doğru bir anlatımla Pasveer, iki mucizevi kurtarış yaptı Osimhen'in vuruşlarında.Galatasaray aradığı golü bir türlü bulamayınca, bu durumdan cesaret bulan Ajax, ilk yarım saatten sonra Galatasaray'ın üzerine geldi, birkaç pozisyon da buldu.Aslında benim için Barış Alper Yılmaz'ın maça 11'de başlamaması, büyük sürpriz oldu. Evet Barış Alper uzun süredir eski formunda değil.Ama Barış'ın bu takımın omurga oyuncularından biri olduğunu unutmamak lazım.

Sallai iyi niyetliydi ama Osimhen'i bir türlü topla buluşturamadı.

Dün Johan Cruijff Arena'da sakat olduğu için Yunus yoktu.Bu Galatasaray için büyük bir dezavantajdı. Bir de Barış Alper'in yokluğu nedeniyle ilk 45'te bütün yük Osimhen'in omuzlarındaydı.Osimhen de iki pozisyonda kaleciyi geçemedi. Yine de Galatasaray ilk yarıda deplasmanda olmasına rağmen Ajax'tan daha iyi bir futbol ortaya koydu.Ajax'ın gol silahı Weghorst'a Sanchez-Abdülkerim ikilisi adeta adım attırmadı.

Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken Barış Alper Yılmaz hamlesini yaptı.

Aklın yolu bir. Doğru bir hamleydi bu.Sara kenara geldi.Sallai ikinci yarıda daha iyiydi.Öne top taşıdı. Rakip kaleye şut attı. Barış'ın oyuna girişi, Sallai'yi de ateşlemiş oldu.Galatasaray harika bir golle öne geçti. Lemina topu sürükledi, kanattaki Sane'yi servis yaptı. Sane de harika bir orta ile Osimhen'i gördü.'Gol canavarı' Osimhen de Pasveer'i sonunda avladı. Çok büyüksün Osimhen!Lemina harika bir maç çıkardı.

Sonrasında Barış Alper'in ortasında penaltımız geldi. Hakem Bastien, VAR uyarısı ile monitöre gitti ve penaltıyı verdi.

Dünkü maçta şunu gördük!Galatasaray'da Barış Alper formsuz da olsa oynar!Çünkü Galatasaray'ı ateşleyen oyuncudur Barış! Yürek savaşçısıdır bu takımın!Dün Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a iki penaltı birden kazandırdı.

Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol birden attı. Hat-trick yaptı.

Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar!Doktor olsa, kansere bile çare bulur!Barış Alper öncesi, Barış Alper sonrası bir maç oldu. Barış girdi, Aslan kükredi! Hem de ne kükreme!Aslan, Amsterdam'da Ajax'a pençesini attı.Galatasaray ilk 24 derken, 4 maçta 9 puana ulaştı. Artık ilk 8 hesapları yapmalı Galatasaray!Tebrikler Galatasaray!Durmak yok, yola devam!