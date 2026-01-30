Gecenin adamı kaleci Ederson!

Fenerbahçe,dün gece 2 puan kaybettiğimaçta genel görüntüsüyle çokkötü bir sınav verdi. Kapasitesi sınırlıFCSB, topu F.Bahçe'ye bırakarak oynadı.İlk 25 dakika oyunun tek hâkimiydi.Yüzde 66'lık topa sahip olma oranı vardıama ciddi bir üretkenlik yoktu. Korneratışında İsmail Yüksek güzel bir kafagolüne imza attı. Ancak25 ila 50. dakikalar arasındaFenerbahçe geçişoyunlarından rakibe6 pozisyon verdi. 5'ini Ederson kurtardı.50'den sonra yine F.Bahçe oyunudomine ediyor ama net pozisyonlara yineFCSB giriyordu. Ederson 6. kurtarışınıda yaptı ama 7'inci de pes etti.Buna rağmen son dakikada 1 gole dahaengel oldu. Sonuçta F.Bahçe, kaybettiği2 puanla daha zor rakiplerle eşleşti.Gelelim genel gözlemlerime…Kerem, 2 pozisyonagirdi ve kaçırdı,onun dışında sahadayok. Bir tane çalım atamayan kanat forvetiolur mu? Soldan kanat bindirmeleriniters ayaklı Mert Müldür yaptı. Semedofizik olarak çok yetersiz. Nene ikincisınıf bir kanat forveti. En-Nesyri çokistekliydi, çapraz koşular da yaptı.Bir tane geldi, vurdu ancak kaleci kurtardı.Fred idare ediyor, sorumluluk alacakgüce sahip değil. İsmail çok takdir ettiğimbir oyuncu ama hala profesyonelliği öğrenemedi.Takım önde, güzel bir gol atmışsın,gereksiz bir sarı kart gördü. Devresonunda da net ikinci sarı kartlık hareketiyaptı, hakem atladı. Talisca oynadığı süreceyürüdü. Tedesco'nun, İsmail çıktıktansonra niye üçlü defansa döndüğüneanlam veremedim. Sonuç; F.Bahçe'yigelecek için hiç iyi bulmadım.