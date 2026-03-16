Sergen Yalçın’ı hatırlattı

Beşiktaş son haftalarda özellikle iç sahada olduğu gibi kaliteli ön alan baskısını sahaya yansıtamadı. Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutup kaptığı toplarla Tongya, Gökhan ve Niang gibi geçiş oyuncuları ile tehdit oluşturan ataklar yaptı. Koita'nın ihracı ile on kişi kaldılar lakin 35. dakikaya kadar eksikliğini hissettirmediler. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu merkezden ve kanatlardan ataklarla tempoyu yükseltti. Golü buldu. Olaitan etkili oynadı. Rashica çok çoşkuluydu. Beşiktaş'ın oyun lideri kaptan Orkun, duran toptan Sergen Yalçın'a nazire yaparcasına onun gollerini hatırlatan vuruşla nefis bir gol attı. Maçı kopardı. Bu Yasin Kol'a bayılıyorum(!) Maçları kendi kurallarına göre yönetiyor, kimse de bir şey diyemiyor. Bazen iki topla bile oynatıyor. Maç almaya devam ediyor. Helal olsun. Bu güç meselesi.

Rıdvan-Koita mücadelesinde faul var ama o faul çalmamakta ısrar etti. Koita yere düştü yuvarlanırken bu kez ona doğru gelen Djalo'ya teması masum başladı, son anda alttan bileğe üstten dize bacak dik kramponlar diz bölgesine geldi. Ülke futbol iklimimiz ve VAR çıta uygulama standardımız(!) dün gece Trabzon maçında Folcarelli'ye daha acımasız gaddarlık yapıldı, VAR devreye girmedi ama bu maçta girdi. Yasin Kol izledi, Koita'ya kırmızıyı gösterdi. VAR'da kim var? Erokspor- Bandırma maçında skandal VAR müdahalesi ile Bandırma kalecisini ihraç ettiren Erkan Engin! Demek ki o skandal müdahale bu maça ikramiye olarak yansımış. Bu atama prensipleri bize "böyle başa böyle traş" dedirtiyor. Futbol ailesi olarak alıştık ama... Niang'ın ayağına basan Agbadou'ya 34'te çıkan sarı doğru. 43'te iki oyuncunun mücadelesinde Agbadou'nun Niang'a kol teması dikkatsiz faulde kalır ikinci sarıyı gerektirmez.