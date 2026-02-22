22 Şubat 2026, Pazar MUSTAFA ÇULCU













Gol iptali doğru Galatasaray'ın sahaya sürdüğü rotasyonlu 11'i bile göz kamaştırıyor. Savunma dörtlüsü ilk defa bir arada. Boey'e süre vermek adına Sallai sol önde.

Fazla rotasyonlu kadro olunca o görmeye alıştığımız şiddetli ön alan baskısı, ileriye çıkış ve etkili pas trafiğini yapmakta zorlandılar.



Konyaspor yaptığı transferlerle yeniden bir takım oluşturmuş. İlhan Palut'un kontrollü, temkinli ve istekli oyun planı tuttu. Sakatlıktan dönen Sane'ye süre tanımak gerekiyor.

Singo etkiliydi. İzlerken keyif aldığımız İcardi'nin o eski ritmini yakalayabilmesi için biraz daha kilo vermesi gerekiyor. Pozisyonu olmayan vasat ilk yarı sonrası Okan hoca Barış, Lang ve Torreira'yı oyuna alarak 4-2-4'ye döndü. Konyaspor konsantrasyonunu hiç bozmadı.

Juventus maçından yorgun çıkan Galatasaray yorgunluğun ve fazla rotasyonun bedelini ağır ödedi.

Atilla Karaoğlan maçı saatinde başlattı. Oyuncuların gözüne tutulan lazer karşısında yetkilileri uyardı, önlem aldı. 1 nolu yardımcı Furkan Ürün elindeki bayrakla sanki çayda çıra oynar gibiydi, hatalı faul ve taç kararları oldu.



Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane vurdu kaleye giden topta Boey coğrafi ofsayt Olaigbe'nin koşu yolunda ve temaslı oynayınca dikkatsiz faul sebebiyle VAR yorum için hakemi izlemeye çağırdı.

Karaoğlan izledi. Boey için 'rakibe etki ediyor aktif dedi' golü iptal etti. Doğru uygulama doğru karar.

Eren-Muleka pozisyonunda çaldığı uydurma faule Eren koşarak itiraz edince sarı gördü. 60'da Muleka net ofsayt.



2. yardımcı Samet Çavuş farkında değil, bayrak kalkmadı top aut oldu kurtardı. Sara'ya ve Arif'e sarıları pas geçti. Balans yaptı. Gol iptalinden sonra maalesef hakem sahada sallandı.