Tecrübe eksikliği

Galatasaray sakatlıklar, idari cezalılar ve Şampiyonlar Ligi maçı düşünülerek zorunlu rotasyonla çıktığı maça önde baskı ve istekle başladı. Barış etkiliydi süratli çıkışlarında ona destek gelmeyince ileride yalnız kaldı. Gol hunisi içinde çoğalamadılar asist yapacak kimseyi bulamadı. Sane ve Sara hep bir hamle geç kaldılar. Lemina'nın sakatlığı sıkıntı yarattı. Ceza alanında ikinci kez topla buluşan Gençlerbirliği golü buldu. Singo'da sakatlanınca revire dönen Galatasaray'da İcardi santrafora Barış sola Sallai savunmanın sağına geldi. Oyun gücü bir miktar düşmesine rağmen rakip ceza alanında ilk yarıda 31 kez topla buluşan Galatasaray içeriye atmakta zorlandı.



Ombudsman İlkay oyuna girdi Galatasaray gerçek kimliğini buldu sıklet atladı sanki arka arkaya goller geldi. Zor oldu ama galip gelmeyi bildi. Ozan Ergün'ün tecrübe ihtiyacı var. 48'de Barış-Thalisson pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. Thalisson'un ikinci sarıdan kırmızısı hakemin yorumu. 63'te Göktan'ın uzaktan gelerek toptan sonra Sallai'nin kavalına basmasına kırmızı göstermeliydi. Çünkü uzaktan gelen Göktan hem topu hem rakibi görüyor ama hiç önlem almıyor. Bir başkası aksini düşünebilir. 81'de kendi oynadığı topta Tongya'nın baldırından eline geliyor devam kararı doğru. 90+4 de Sallai kırmızısı doğru lakin VAR'a bırakmadan kendisi ihraç edebilmeliydi.