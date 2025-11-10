Ozan’ın çok eksikleri var

Fenerbahçe gündüz maçı sonrası farkı 1 puana indirmek için ilk gole kadar çabuk oyunla panik oyun arasında gidip geldi. İlk galibiyetini ancak 11. haftada alabilmiş gücü kısıtlı Kayserispor, başlama vuruşu ile geriye yaslanarak ilk dakikadan itibaren nasıl oynayacağı mesajını verdi. Fenerbahçe'nin ikinci golü kusursuz geçiş oyununa örnekti. Coşku arttı arttıkça da goller geldi. Galibiyet gelmiş olabilir lakin yenilen goller verilen pozisyonlar kötü savunma hatası sorgulanmalı! Ozan Ergün, MHK'nin özel ilgi gösterdiği desteklediği bir hakem. Bu destekle daha hızlı gelişim göstermesi gerekir. Hakemlerde en büyük tehlike, baskıya direnç gösterememek! Baskı algıyı bozar o da seçicilikte sıkıntı yaşatır. Ozan'da bunu yaşadı. 12'de Carole kontrolsüz hareketi dolayısıyla Nene'ye sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. 17'de yine ayak seviyesi topa kafa hamlesi yapan Carole'e arka yandan uzanan Asensio'nun ayağı geliyor sarı olmalıydı. Asensio rakibi görmüyor ve ayağını çabuk çekiyor. İlginçtir sarıyı geçtim hakem faul dahi vermedi! 34'te hakem atışını hem yerinden yapmadı hem top yere değmeden Fred oynadı. Atış tekrar edilmeliydi ama devam ettirdi. Skandal bir uygulama oldu. Gelen goller hakemin üzerindeki baskıyı ve stresi azalttı. Son dakika Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. İyi bir fiziğe sahip ama dinamik değil. Yer alma, oyun okuma, fauller, kartlar çok eksiklikleri var çok. İyi bir mentore ihtiyacı var.

Çağdaş Altay son yönettiği Iğdır- Bolu maçında 4 majör kararda 4 VAR müdahalesi yedi. Sonra bu maça geldi. Atletik ve dinamik bir hakem değil. 36'da kornerden gelen topta Sanchez'i sarıp sarmalayarak indiren Dijkstell'in pozisyonu penaltı olmalıydı. 41'de hakem orta alanda kaçamadı, Sane ile çarpıştı oyundan düşürdü.

1'nolu yardımcı hakem Serkan Çimen savunmadan gelen topa ofsayt kaldıracak kadar formsuz. Tayfur'a kontrolsüz girişinde Jakops'a çıkmayan sarı var. Kocaelispor golü öncesi Jakobs- Serdar mücadelesinde faul yok. Kale vuruşundan geldiği için ofsayt olmaz, gol temiz. Sarısı olan Osimhen'e korner öncesi sözlü ikaz olmaz. Hakem 56'da Osimhen'in kendine temasını da iyi niyetle tolere etti. 76'da Sara'ya topsuz alanda yaptığı faulde Linetty'e sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. Galatasaray'ın attığı golde Sara rakip kaleciye temaslı etki edince VAR incelemesi ile ofsayt ve gol iptal kararı doğru. Bu eksikliklerine rağmen, kendi çizgisinin üzerinde bir performans gösterdi.