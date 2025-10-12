Rahat bir maç yönetti

Bulgaristan yeni teknik direktörü ile son maçtan 7 farklı oyuncu ile sahada. Ceza alanı üstünde kalabalık savunma ile oynayarak önde baskımızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun toplarla çıkarak pozisyonlar aradı ve golü de böyle buldular. Bu futbol günümüzde sığ, yetersiz ve sevimsiz kabul ediliyor. Biz ilk yarıda ağırlıkla sağ kanat olmak üzere kanatları kullandık ancak 10 orta 1 isabetle sıkıntı yaşadık. Derin ve kalabalık savunma yapan takıma karşı pivot santrafora ihtiyaç var ama o da bizde yok! Böylesine kalabalık ve statik savunmayı merkezden tempolu ve ritimli pas, sık ve seri kanat değişikliği ile açmamız gerekiyordu ki bunu ikinci yarının başından itibaren yapınca goller ve fark geldi.

Hakan, Arda ve Kenan attıkları goller ve asistlerle kalitelerini, oyun zekalarını ortaya koydular. İki takım arasında kalite ve sıklet farkı çok fazla. İkinci yarı oynadığımız etkili futbolla ışıl ışıl farklı deplasman galibiyeti aldık. Şimdi sıra grup ikinciliğini garantilemek için Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçında. Portekizli Luis Miguel Branco Godinho 40 yaşında ve UEFA 1. Kategori'de. Onu 2023'de Vilnuis-Galatasaray ve 2025'de Midtjyland-Fenerbahçe maçlarından tanıyoruz. VAR'da Andre Narciso ve AVAR'da Helder Malheiro ligde VAR görevi yaptılar ülke futbolumuzu iyi biliyorlar.

Ferdi'nin kapalı koluna gelen topta ve Merih-Despodov ikili mücadelesinde Bulgaristan penaltı bekledi. Devam kararları doğru. İlk yarıda Popov ve Hristov'a göstermediği tolere edilmemesi gereken net sarılar var. Gösterdiği 3 sarı doğruydu. Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. Farklı skor Godinho'nun da işini kolaylaştırdı. Toplamda 15 faul ile oyunu bozmadan başarılı maç yönetti.