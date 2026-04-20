Tam Fenerbahçe ile puanları eşitleme hesapları yapan Trabzonspor, maçın uzatma dakikalarında gelen hatalar sonucu oluşan golle 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Her zaman belirttiğimiz gibi, futbol tuhaf bir oyun ama birbaşka gerçek var ki 1-0 önde olduğunuz maçta topa daha fazla sahip olmanız ve rakibe bu şansı vermemeniz gerekiyor. İlk yarı, orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Temponun artmadığı ve top üçüncü bölgeye geldiğinde Trabzonspor'un bir türlü gerekli üretkenliğini yakalayamadığını gördük. Bunda enbelirgin etken, iki kenardan istenilenatak girişimlerinin gerçekleştirilememesive orta alanda cezalıolan Folcarelli'nin eksikliği. Onuachu gibi bir oyuncun varsa kenarlardan getireceğiniz toplar, büyük öne taşımakta. İlk yarı Onuachu ile girilen pozisyondan başka atağın yoktu. İkinci devre, ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla baskı yapan ve her iki kenardan da atak girişimlerinde bulunan bir Trabzonspor vardı. Bunun sonucunda Mustafa'nın dribblingle getirdiği topta Trabzonspor'un golü geldi. Sonuç her ne kadar hayal kırıklığı da olsa ortaya konan oyun saygıyı hak ediyor. Eksiklikler,doğaldırki bir takım için sorun ama Trabzonspor'dagördüğümüz en önemliözellik her oyuncunun koşullar neolursa olsun takım birlikteliğininiçerisinde bulunması. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunu göz önüne getirdiğimizde gerçekten karşılaşmanın böyle bitmesi büyük hayal kırıklığı.