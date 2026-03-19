19 Mart 2026, Perşembe İSKENDER GÜNEN













Yarışa devam! Bazı maçlar var ki oynanan oyundan çok mutlak alınması gereken puanlar önemlidir. Dün Trabzonspor, kendisi için gerekli puanı alma başarısı gösterdi ve Fenerbahçe ile puanları tekrar eşitledi. Oynadığı oyun için ise olumlu sözleri ortaya koyma şansımız yok. Trabzonspor adına ilk yarı beklentilerin oldukça altında geçti. Oyunun kontrolünü ele almaları gerekirken basit ve anlamsız pas hataları öne çıktı. Önde yapılan preslerde aksaklıklar yaşanırken Eyüpspor'un hızlı hücum girişimlerinde zaman zaman gole yaklaştığını gördük. Orta saha ile hücum hattı arasında uyumsuzluk, sağ kanatta Zubkov- Ozan, sol kanatta Muçi-Lövik ikililerinin yeterince bağlantı kuramaması ve bu yüzden Onuachu'nun etkisiz kalması takımın oyun akışını bozdu.

İkinci yarıya Trabzonspor iki değişiklikle başladı. Lovik ve Umut oyundan çıkarken Pina ve Augusto sahaya dahil oldu. Fakat Ozan sol kenara geçtikten sonra ise sorunlar baş gösterdi. Çünkü Eyüpspor'un, Trabzonspor'un sol kenarında geliştirdiği ataklarda gole yaklaştığı anlar var. İkinci yarının ortalarından sonra ise Trabzonspor'un tempoyu artırdığı, Pina-Zubkov ikilisinin bulunduğu kenardan geliştirdiği ataklar var ama yine beklenilen, arzu edilen gol pozisyonları bir türlü üretilemedi. Öne geçiren gol ise duran toptan kaynaklı Augusto ile geldi. Alınan 3 puan G.Saray maçı öncesi moral-motivasyonu ve özgüveni artırma açısından büyük önem taşıyor. Ama bu maçta en büyük kayıp ise Oulai gibi orta alanda Trabzonspor'un oyununa büyük katkı yapan bir ismin sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi oldu.