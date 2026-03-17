Tedesco'nun iflası

Domenico Tedesco Kasımpaşa ve Antalya maçlarına Karagümrük felaketini de ekleyerek Fenerbahçe kariyerini temelinden sarstı. Tedesco'nun yaptığı iyi işleri buradan sık sık vurgulamaya çalıştım. Doğal olarak hatalı gördüğüm uygulamalarını; özellikle de kadro seçimi, hamleleri ve değişiklik zamanlamaları konusunda eleştiriler yönelttim. Futbolun içinde iniş, çıkışlar olduğunu bilerek ölçüyü kaçırmamaya gayret ettim. Ancak bu defa iş başka. Tedesco'nun bazı futbolcularla bağının koptuğu aşikâr. Bunu Samsun maçından sonra oyuncularını seyircinin önüne atmasından da anlayabilirsiniz. Karagümrük karşılaşmasını kim futbol ile açıklayabilir? Siz iletişiminizin iyi olduğu oyuncuları doksan dakika oyunda tutup, alakasız bölgelerde oynatırken; sonucu her an değiştirebilecek isimleri ısrarla kenara çekerseniz takımın kaderiyle oynarsınız. Lafı dolaştırmayacağım. Ederson, Semedo, Archie Brown, İsmail, Kerem gibi oyuncuların Tedesco ile irili ufaklı sorunlar yaşadığını duyuyoruz. Skriniar bazı oyuncularla hocanın arasını stabil halde tutmaya çalışsa da bir yere kadar! Futbolcu hocasını sevmez ve saygı duymazsa başarı hayal olur. Teknik adamın forma adaleti çok önemli. Antrenmanlarda sağlayamadığı saygı ve disiplini, oyunculara sahada ceza vererek elde etmeye çalışırsanız bedelini Fenerbahçe öder. Velhasıl bu dikiş artık tutar mı? Gerçekten zor. Tedesco hem kendi özeleştirisini yapar hem de oyunculardan beklentisini doğru dille anlatabilirse belki bir şansı olabilir. Saha içi ve dışındaki eylemleri de yapıcı ve takımı öncelik alacak şekilde olmalı. Futbolcuların hiç mi günahı yok? Elbette hayır. Aidiyet, işine saygı, disiplin, çalışmak...Bunlar en az yetenek kadar önemli. Ama iş dönüp dolaşıp hoca da bitiyor. Dedim ya, Tedesco'nun da Fenerbahçe'nin de işi çok zor!

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Önceki haftalarda bu köşeden "Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür" demiş ve "Saadettin Saran yönetimi ya ustalığını gösterecek ya da acemiliğin bedelini avucuna kadar gelen şampiyonluğu ikram ederek ödeyecek" diye yazmıştım. Kriz zamanları yönetim gücünün en iyi sergileneceği zamanlardır. Maalesef ara transfer dönemini çok kötü geçiren Fenerbahçe yönetimi, son dönemde arka arkaya gelen puan kayıpları ve teknik adam ile futbolcular arasındaki kopukluk konusunda da iyi sınav veremedi. Müdahale, zamanında ve usulünce yapılamayınca sorunlar kartopu misali gittikçe büyüyerek Karagümrük felaketine yol açtı. Açıkçası Sadettin Bey'in Devin Özek ve Tedesco ile yollarını ayırarak bir Türk teknik adam ile sezonu bitirmesini bekliyordum. Bu şekilde takımın kupa ve lig ikinciliği konusunda ciddi bir şansı olabilir, hatta şampiyonluk için derbi sonucuna göre küçük bir umut dahi beslenebilirdi. Saran ve yönetimi zor ve riskli olanı seçti. Üstüne üstlük "ültimatom verdik" diyerek teknik ekip de iyiden iyiye refüze edildi. Eğer Gaziantep maçı son şans ise ve o maçtaki olası puan kaybıyla Tedesco ve Özek gönderilecekse daha da kötü. "Yola devam" kararı bu saatten sonra sezon sonuna kadar uygulanmalıdır. Artık futbol takımının günahı da sevabı da Sadettin Bey'e aittir.



LİVERPOOL'DA TUR İMKANSIZ DEĞİL

Hayal satacak, tribüne oynayacak değilim. İlk maç 1-0 değil de 2-0 olsa (ofsayt yerine gol kararı çıksa) ÇOK daha umutlu konuşurdum. Yine de an itibarıyla tur için avantaj Galatasaray'a aittir. Bir kere Galatasaray aynı sezon içinde Liverpool'u iki kere mağlup ederek bu güce sahip olduğunu dosta, düşmana gösterdi. Liverpool'un hocası ve futbolcuları da pabucun pahalı olduğunu gayet iyi biliyor. Galatasaray'ın futboluna saygı duyduklarını saha içinde de saha dışında da fark ediyorsunuz. Galatasaray başta Osimhen olmak üzere önemli yıldızlara sahip, atletizmi yüksek, ön alan baskısını çok iyi uygulayan bir takım olarak içeride dışarıda herkese sorun yaşatabilir. Takımını tanıyan iyi bir hocası var. Oyuncular birbirleriyle ve hocalarıyla uyumlu. Beraber oynama alışkanlığına ve başarı istikrarına sahipler. Bütün bunlar göz ardı edilemeyecek avantajlardır. Liverpool'un, hele Anfield'da neler yapabileceğini de gayet iyi biliyoruz. Bir milyar Euro'nun üzerinde kadro değeri olan geçen yılın Premier Lig şampiyonundan bahsediyoruz. Ama futbolda dün yok, bugün var. 1-1 biten son Tottenham maçında da gördük ki Liverpool Jürgen Klopp'un Liverpool'u değil! Bazı yapısal problemleri ve adı konamamış başka birtakım sorunları var. Macar oyuncu Szoboszlai de Tottenham beraberliğinden sonra "çözemediğimiz bir sorun var" diyerek bunu itiraf etti. Fakat bu yazdıklarım yanlış anlaşılmasın. Liverpool maçın da turun da favorisidir. Ama taraflı tarafsız hiç kimse "Liverpool kesinlikle tur atlar" diyemez. Bunu dedirtmemek bile Galatasaray adına başarıdır. Gerisini sahada futbolcular söyleyecek.