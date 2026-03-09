Şifa niyetine...

Tiyatro kadim bir sanattır ve sahnedekiler ne kadar tecrübeli ve usta olurlarsa olsunlar oyun sahneye konmadan onlarca prova ister, replikler disiplinle ezberlenir, ustalar bazen doğaçlama yapar mı yapar. Birfilm bu kadar provayı kaldırmazama eninde sonunda tiyatro canlıdır,performans sanatıdır. Takımoyunlarında, futbolda olduğu gibi. Rolüne iyi çalışmaz, ne yapacağını bilmezsen o büyük, sana iki katı büyük görünür. Tedesco sürekli rolleri değiştiren,replikleri de yeniden yazan birteknik adam. Dün üçlü defansla başlayan Fenerbahçe ilk yarıda kalesinde iki gol görürken, ev sahibinin 4 hücumu, iki isabetli şutu, bir golü bir de tartışılan bir forvet hattı vardı. Samsunspor'un ilk yarıda hava toplarında 8/2, ikili mücadelelerde 34/28 önde olduğunun altını çizmek lazım… Samsunspor orta saha ve en önde oyunu 60 dakika iyi kontrol etti. Buna itirazeden tek adam Guendouzi idi.Tedesco onu 6 numaraya kementlebağlamaktan vazgeçmedi ama Fransızkabına sığmayan oyunuyla takımıöne taşıdı. İsmail değişikliğiyle oyunu rakip sahaya yıkan Fenerbahçe'de Talisca yokken Asensio da en etkisiz 90 dakikasını oynarken, Cherif, Cherif'in olması gerektiği ceza sahası içine 5 orta yaptı, vuran yoktu. Samsunspor, üçlü oynarken Mert, dörtlüye döndüğünde Levent varken Fenerbahçe'nin sağ kanadını maç boyu yıkarken, ev sahibi de beraberliği aynı kanadı delince buldu ve ardından Cherif'in galibiyeti getiren golü… Tedesco denemeyedevam ediyor, dün şanslıydı.Ağır rahatsızlığı sonrası şifa bulacağıbir galibiyet...