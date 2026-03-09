Tedesco’nun inadı!

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında o kadar kötü bir ilk yarı oynadı ki! Galatasaray'ın derbiyi kazandığı haftada Fenerbahçeli futbolcuların topu ısırması lazımdı. Tedesco, Fenerbahçeli futbolcuların yerleri ile dama taşı gibi oynuyor. Savunmaya bak! Aman Allahım! Orijinal mevkisi stoper olmayan üç oyuncu (Oosterwolde-Levent-Mert) hata yapma konusunda birbirleri ile yarıştı durdu. Musaba sağ kanat bek! Şaka mı bu! Samsunspor o kanadı otobana çevirdi. Samsunspor iki golü de buradan buldu. Holse ve Tomasson, idmanda bile bu kadar güzel ortalar yapamaz! Asistler nokta atış da... Mouandilmadji o kadar rahat goller attı ki... İlk yarıda Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim bir gol atan bir şutu da direkte patlayan Guendouzi idi. Ederson gelen her topu içeri alıyor! İlk yarıda Samsunspor hem çok iyi oynadı; hem de çok şut attı Fenerbahçe kalesine! Tedesco, Kante'yi oynatmak için İsmail'i kesti yahu! Kante ne yapıyor peki! Topu alıp, yanındakine veriyor! Yaptığı bu! İkinci yarıda da Samsunspor net pozisyonlar buldu.

Ederson üst üste çok iyi kurtarışlar yaptı. Tedesco, sahanın iki dökülen ismi Musaba ve Mert'i çıkarıp, İsmail ve Yiğit Efe'yi oyuna aldı. 70'ten sonra futbol oynamak Fenerbahçe'nin aklına geldi. Son bölümde üst üste pozisyonlar buldu Fenerbahçe! Önce Nene skoru eşitledi. Ardından 90+5'te Cherif müthiş bir golle Fenerbahçe'ye hayat verdi. Tedesco'nun yaptığı değişiklikler, galibiyeti getirirken, Samsunspor'da takımı ayakta tutan oyuncular kenara gelince yenilgi kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe, 70'e kadar kötü oynadığı maçı son 20 dakikada oynadığı baskılı futbol ile kazanmasını bildi. Peş peşe gelen goller, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu. Fenerbahçe dün kazandı ama Tedesco, oyuncuların yerleri ile oynama inadından vazgeçmezse, şampiyonluk hayal olur!