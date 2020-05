Mehmet Aurelio: Evime döndüğüm için çok mutluyum

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Mehmet Aurelio, evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hâlâ kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

2003-2008 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak dönen eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe döndüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan Aurelio; dönüş hikayesini, koronavirüs salgını gündemini ve bu süreçte yapılan hazırlıkları değerlendirdi.



Aurelio, kulüpte karşılaştığı atmosferle ilgili, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız" dedi.



'GÜZEL ANLARI HER ZAMAN SAKLADIM'



Mehmet Aurelio, geri dönüş hikayesi için ise "Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp. Hâlâ kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'TAKIM ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ'



Takımla ilgili gözlemlerini de aktaran Aurelio, "Durum çok iyi. Uzun zamandır evden antrenman yapıyorlar. Kampta da çok çalışıyorlar. 12 Haziran'da lig tekrar başlayacak ve onlar daha yüksek tempoda oynayacak. Trabzonspor'la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağımız çok önemli bir maç var. İnşallah Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayacağız" diye konuştu.



Oyuncuların koronavirüs sürecinde evlerinde çok iyi çalıştığını anlatan Aurelio, "Gerçekten evden video konferans üzerinden antrenman yaptıkları dönemde zaten takım çok iyi bir şekilde çalışmış. Şimdi sahada daha çok toplu ve fizik üzerine idmanlar yapılıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes özverili şekilde çalışıyor. Takımın amacı her geçen gün fizik-kondisyon anlamında daha iyiye gidip ligin tekrar başladığı zaman hazır olabilmek" değerlendirmesini yaptı.



Eski arkadaşlarıyla yeniden mesai yapacak Aurelio, "Hepsi benim eski arkadaşlarım. Volkan Ballı, kaptan Emre, Volkan Demirel... Ben çok mutluyum çünkü onlarla Fenerbahçe'de tekrar çalışıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah tekrar güzel şeyler yaşayacağız" dedi.



Koronavirüs sürecinin herkes için zor geçtiğini dile getiren Mehmet Aurelio, "Tabii ki herkes için çok zor bir dönem. Hepimiz çok üzülüyoruz çünkü çok fazla insan hayatını kaybetti. Hem futbolcular hem de teknik ekip içinde bulunduğumuz bu zor dönemden dolayı çok üzgünüz. Yapmamız gereken şey dua etmek, inançlı olmak, sağlıklı günlere tekrar kavuşabilmemiz için dua etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Özellikle genç oyunculara yardım etmek istediğini kaydeden 42 yaşındaki teknik adam, "Güzel zamanlar yaşadık. O zamanlar geride kaldı ve şimdi başka bir görevdeyim. Şimdi daha farklı bir şekilde yardım etme imkanı elde ettim. Diğer oyunculara, özellikle genç oyunculara yardım etmeye çalışıyorum. Bizim için en önemli şey birlik olmak. Benim de oynadığım dönemde birliktelikle birlikte çok güçlü bir takımdık. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz dönemde daha da önem kazanıyor. Herkese herhangi bir şekilde elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



'JAILSON VE GUSTAVO MÜTHİŞ KARAKTERLER'



Fenerbahçe'nin Brezilyalıları Luiz Gustavo ve Jailson'la ilgiliyse Aurelio, "Jailson ve Gustavo müthiş karakterler. Daha yakın muhabbet ediyoruz. Çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi katkı sağlayabilirler bunu konuşuyoruz sürekli. Daha da iyi katkılar sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'ye çok fazla yardım ederler" ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbolcuların Türkiye'ye hızlı adaptasyon sağlamaları ve iyi performans sergilemeleri konusunda ise Aurelio, "Bence Brezilya insanları ile Türkler çok benzer. Çok sıcak insanlar. İyi anlaşıyorlar. Hemen adaptasyon sağlayabiliyorlar" yorumunu yaptı.



UNUTAMADIĞI MAÇLAR



Sarı-lacivertli forma ve milli takımda unutamadığı maçları da aktaran Mehmet Aurelio, "Chelsea ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorum. Kadıköy'de 2-1 kazandık. Her zaman hatıramdadır. Harika atmosfer vardı. Milli takımda da Çek Cumhuriyeti maçını her zaman hatırlıyorum. 2-0 geriden 3-2 çevirmiştik maçı. Çok güzel bir karşılaşmaydı, orada da harika atmosfer vardı" dedi.



'EVİME DÖNDÜM'



"Türkiye için ikinci vatanım" diyen Aurelio, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben her zaman duygularımla konuşuyorum. Buraya geldiğim zaman 'evime döndüm' diyorum. Çünkü burası kulüp kariyerimde oynamaktan en çok mutlu olduğum yer. Tanrı isterse ve çok çalışırsak oyunculuk zamanında elde ettiğim gibi çok büyük mutluluklar elde edebileceğimizi düşünüyorum."