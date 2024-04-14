FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu kadar sakat varsa...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin sakatlık problemi hakkında konuştu. Toroğlu, "Bu kadar sakatın olması normal değil. Bunun 3 sebebi var. Oyuncular kendilerine bakmıyorlar, iyi çalışmıyorlar ve sağlık ekibi... Bir takımda bu kadar sakat varsa o işte sakatlık vardır." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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