Flaş hakem sözleri! "Takım kayırıyorlar"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 32. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Süper Lig'de neden yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiğini açıkladı. İşte detaylar...
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