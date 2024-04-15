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FENERBAHÇE HABERİ: Erman Toroğlu'dan flaş Cengiz Ünder sözleri! "Sokağa atılmış..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Cengiz Ünder’i anlayamıyorum ya! Sokağa atılmış bir para, Türk kamuoyunu aldattı. Yaptığı işe bakıyorum, çok kötü. Ünder, aldığı paranın hakkını vermedi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

15 Nisan 2024 | 08:41
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