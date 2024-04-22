Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, EMS Yapı Sivasspor'un 90. dakikada kazandığı penaltıyı değerlendirdi. İşte detaylar...
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