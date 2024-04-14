Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Osayi-Samuel'e yapılan müdahale sonrası verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Osayi-Samuel’e doğru soldan gelen rakip oyuncu yetişemiyor, topa da vurmuyor ve sağ baldırı ile Osayi’nin sol tarafına darbeyi vurup penaltı yapıyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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