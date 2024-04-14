FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! İptal edilen penaltı kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 86. dakikasında İrfan Can Kahveci rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Nuğmanoğlu penaltı kararı verdi. Ancak VAR, verilen kararı iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. Toroğlu,"Alakası yok. Nitekim VAR çağırdı. Kesinlikle penaltı değil." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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