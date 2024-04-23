Hataylı künefe ustası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i gülümsetti! "Şampiyonluk..."
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla deprem bölgesi Hatay'a gitti. ‘Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğunuz’ diyen bir künefe ustası, Başkan Özbek’i gülümsetti. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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