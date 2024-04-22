Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri! "İlk yarı top oynamadı"
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 45+2. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe hakkında flaş bir eleştiride bulundu. İşte detaylar...
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